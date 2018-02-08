12:32 08.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Депутаты назначили досрочные пенсии семьям погибших участников Революции Достоинства

Верховная Рада Украины в четверг, 8 февраля, проголосовала законопроект №7429 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Депутаты назначили досрочные пенсии семьям погибших участников Революции Достоинства

Он предусматривает назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата.

Вместе с тем один депутат был против этого закона, воздержались - восемь депутатов и 101 нардепов вообще нетголосовали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в пункт 6-2 Раздел V "Заключительные положения" закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" по некоторым вопросам сооружения мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни.

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