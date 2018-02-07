Нефть Brent превысила 67 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 07:53 цена нефти Brent находилась на уровне 67,27 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как утверждают эксперты, цены на нефть растут в ходе азиатских торгов на данных о сокращении коммерческих запасов нефти в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают вопрос о возможном запрет импорта нефти из Венесуэлы. По словам Тиллерсона, американское правительство продолжает рассматривать введение нефтяных санкций, а именно, запрета на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле.