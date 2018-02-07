12:16 07.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent превысила 67 долларов за баррель

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent в среду, 7 февраля 2018 года, поднялись выше отметки в 67 долларов за баррель.

Нефть Brent превысила 67 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 07:53 цена нефти Brent находилась на уровне 67,27 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как утверждают эксперты, цены на нефть растут в ходе азиатских торгов на данных о сокращении коммерческих запасов нефти в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают вопрос о возможном запрет импорта нефти из Венесуэлы.  По словам Тиллерсона, американское правительство продолжает рассматривать введение нефтяных санкций, а именно, запрета на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле.

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