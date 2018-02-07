НБУ в среду провел две валютные интервенции на межбанковском рынке

Общая сумма интервенции составила 110,8 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные проведенных аукционов.

Согласно сообщению, на первых торгах НБУ заявил к покупке 30 миллионов долларов, которые полностью и выкупил. Средний курс торгов составил 27,0971 гривны за доллар. Предложение банков составило 127,3 миллионов долларов.

Затем регулятор объявил второй аукцион объемом 100 миллиона долларов. Банки предложили 87,3 миллионов долларов, а покупка Нацбанка составила 80,8 миллионов долларов. Курс на этот раз был выше – 27,1182 гривны за доллар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Нацбанк выкупил 44 миллионов долларов, пользуясь снижением курса валют.