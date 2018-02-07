НБУ в среду провел две валютные интервенции на межбанковском рынке

В среду, 7 февраля, Национальный банк Украины провел на межбанковском валютном рынке две валютные интервенции по принципу запроса лучшего курса.
Общая сумма интервенции составила 110,8 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные проведенных аукционов.
Согласно сообщению, на первых торгах НБУ заявил к покупке 30 миллионов долларов, которые полностью и выкупил. Средний курс торгов составил 27,0971 гривны за доллар. Предложение банков составило 127,3 миллионов долларов.
Затем регулятор объявил второй аукцион объемом 100 миллиона долларов. Банки предложили 87,3 миллионов долларов, а покупка Нацбанка составила 80,8 миллионов долларов. Курс на этот раз был выше – 27,1182 гривны за доллар.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Нацбанк выкупил 44 миллионов долларов, пользуясь снижением курса валют.