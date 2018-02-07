Нацбанк в среду продолжил укреплять гривну

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 7 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2746,0866 грн;
100 евро - 3385,6502 грн;
10 российских рублей - 4,7992 грн.
При этом регулятор установил на 7 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1175.476088;
Серебро - 14.836925;
Платина - 878.472827;
Палладий - 919.085646.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 6 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2774,2448 грн;
100 евро - 3451,1605 грн;
10 российских рублей - 4,8991 грн.
Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить Источник">учетную ставку до 16% годовых.
Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.