Нацбанк в среду продолжил укреплять гривну

100 долл - 2746,0866 грн;

100 евро - 3385,6502 грн;

10 российских рублей - 4,7992 грн.

При этом регулятор установил на 7 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1175.476088;

Серебро - 14.836925;

Платина - 878.472827;

Палладий - 919.085646.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 6 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2774,2448 грн;

100 евро - 3451,1605 грн;

10 российских рублей - 4,8991 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить Источник ">учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.