20:05 07.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Миссия МВФ приедет в Украину 12 февраля

Техническая миссия Международного валютного фонда намерена приехать в Украины 12 февраля.

Миссия МВФ приедет в Украину 12 февраля

Работа миссии продлится до 16 февраля. Как сообщили в Фонде, во время работы представители МВФ обсудят с властями технические вопросы сотрудничества.

Напомним, ранее официальный представитель фонда Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину по поводу предоставления очередного транша кредита.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины допускал возможность прекращения сотрудничества с МВФ либо пересмотр программы финансирования. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Украина не до конца выполнила условия фонда.

В частности, не был принят закон об Антикоррупционном суде и не был урегулирован вопрос цены на газ для населения.

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