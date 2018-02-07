Кабмин запускает Экспортно-кредитное агентство

Оно будет создано в виде частного акционерного общества и его целью станет обеспечение масштабного экспорта украинских товаров путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта. В частности, правительство сегодня утвердило размещение первого выпуска акций в количестве 200 тысяч штук, а также устав, положение о правлении, положение о ревизионной комиссии и порядок конкурса на должность члена наблюдательного совета.

Как пояснил на заседании первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, правительство запускает создание Экспортно-кредитного агентства, как приоритет. В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман добавил, что ЭКА должно начать полноценную работу в 2018 году.

Основными задачами агентства определены:

защита украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических договоров, путем страхования, перестрахования и гарантирования;

внедрение современных финансовых технологий во внешней торговле и механизма поддержки экспорта путем страхования, перестрахования и гарантирования;

обеспечение развития экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения, повышение конкурентоспособности товаров на мировом рынке;

участие в выполнении программы частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам;

сотрудничество с международными и иностранными финансовыми организациями, в том числе для аккумуляции финансовой помощи, для обеспечения роста экспорта и национальной экономики.

Уставной капитал ЭКА составляет 200 миллионов гривен, он делится на 200 тысяч именных акций номинальной стоимостью в тысячу гривен. Все 100% уставного капитала принадлежит учредителю ЭКА - Кабинету министров Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 7 февраля, на заседании утвердил программу государственной поддержки агропромышленного комплекса. Программа предполагает удешевление кредитов под строительство ферм и животноводческих комплексов или на компенсацию части собственных средств производителей, направленных на строительство.