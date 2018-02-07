Доллар в среду снизился до 27,47 гривны

Наличный евро понизился на 48 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,47 гривны, а евро модно купить по 34,10 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,60- 27,40, продажи 27,22-27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,1240, продажи – 27,4702 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 33,00-34,00, продажи – 33,90-34,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,4048, продажи – 34,1024 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,750, продажи – 4,750-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,330, продажи 4,888 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 6 февраля 2018 года, наличный евро опустился ниже 35 гривен. Наличный доллар потерял 27 копеек. Таким образом, вчера евро продавался по 34,59 гривен, а доллар можно было купить по 27,73 гривен.