В украинских ПХГ хватит газа до конца отопительного сезона - ФОТО

Как отмечается, на сегодняшний день в газохранилищах находится 12,2 млрд кубометров газа, что на 2,4 млрд куб. м. больше, чем в это же время в 2017 году.

При этом украинские синоптикии сообщают, что в ближайшее время в Украине ожидается потепление и использование газа соответственно будет уменьшено.

Также в "Нафтогазе" уточнили, что до конца отопительного сезона остается два месяца. Согласно недавно полученным сведениям, такой и сторический минимум украинских запасов газа был зафиксирован весной 2013 года и составлял 6 млрд кубических метров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение января 2018 года украинское государство существенно уменьшило транзит голубого топлива через свою газотранспортную систему на 32,1% (на 2,85 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 6,55 млрд куб. м.