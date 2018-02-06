В Украине вырос экспорт компьютерных услуг на 20%

Об этом сообщили в IT-комитете Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) со ссылкой на исследование Национального банка Украины.

Согласно ранее обнародованной инфографике профильной ассоциации IT Ukraine на ее сайте, объем экспорта услуг IT-сектора Украины в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд. долларов.

Стоит добавить, что ЕБА - неправительственная организация, объединяющая более 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителя Огайо Филлипа Дурачински в среду обвинили в незаконной слежке и сборе данных с компьютеров граждан и организаций США.