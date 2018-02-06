12:58 06.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Укрзализныця планирует получить 2 млрд гривен от продажи имущества в 2018-2019

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" рассчитывает получить 2 млрд гривен от продажи имущества в 2018-2019 годах. Об этом на пресс-конференции заявил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

Укрзализныця планирует получить 2 млрд гривен от продажи имущества в 2018-2019

По его словам, в течение трех лет УЗ не проводила операции по распоряжению имуществом, что было связано с процедурой одобрения соответствующего порядка.

Компания располагает большим количеством имущества, которое необходимо списать, продать или передать в аренду. В подвижном составе УЗ накопилось приблизительно 10 тыс. грузовых вагонов, которые подлежать списанию.

Отмечается, что все лоты будут выставлены на продажу через электронную систему и после этого - продажу на аукционе.

Он также отметил, что за год "Укрзализныця" продала металлом на 0,5 млрд гривен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в "Укразализныце" за январь 2018 года было изготовлено 525 новых грузовых вагонов, из них 250 полувагонов.

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