Рада одобрила создание Кредитного реестра НБУ

За принятие решения проголосовали 226 депутатов. Таким образом, законопроектом № № 7114-д национальному банку Украины передаются полномочия по Национальному банку Украины по созданию и ведению кредитного реестра, которые включают:

получение от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц для целей ведения кредитного реестра и осуществления Национальным банком возложенных на него законом функций информации в отношении заемщиков;

предоставление банкам и бюро кредитных историй, определенной информации с кредитного реестра.

Документом также установлен размер задолженности заемщика перед банком, при условии превышения которого, банки получают доступ к информации из реестра о совершенных кредитных операциях с таким клиентом.

Вместе с тем на Фонд гарантирования вкладов физических лиц возлагается обязанность по предоставлению информации для реестра о кредитных операциях банков, которые выводятся с рынка. В свою очередь, на банки возлагаются следующие обязанности:

по предоставлению информации для Кредитного реестра;

оповещение клиента о том, что информация о нем будет предоставляться в реестр и исправление информации, в случае обоснованного обращения заемщика.

В свою очередь, заемщику, по которому информация передана в реестр НБУ, предоставляется право доступа к информации о себе, содержащейся в реестре, и право требовать внесения изменений в такой информации в случае несогласия с ее содержанием.

Законом также урегулирован вопрос непрерывности обновления информации по кредитным договорам в случае переуступки права требования по ним и урегулирована коллизия о праве доступа Бюро кредитных историй в государственные реестры согласно нормам профильного законодательства.

В частности, бюро предоставлено право получать информацию из государственного реестра общеобязательного государственного пенсионного страхования по наличии письменного согласия лица, которое проверяют. Соответствующие изменения внесены в Законы "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ уверены, что инфляция в этом году останется высокой, а тарифы и цены и топливо вырастут.

По данным регулятора, основное давление прежде всего будет связано с ростом доходов населения и производственных затрат под влиянием повышения заработной платы, а также существенного роста пенсионных расходов. В результате, среди составляющих базовой инфляции больше всего, как и в 2017 году, ожидается рост стоимости рыночных услуг, - пояснили в НБУ.