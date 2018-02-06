07:00 06.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк во вторник продолжил укреплять гривну

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 6 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк во вторник продолжил укреплять гривну

100 долл - 2774,2448 грн;

100 евро - 3451,1605 грн;

10 российских рублей - 4,8991 грн.

При этом регулятор установил на 6 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1189.491626;

Серебро - 15.051499;

Платина - 889.264513;

Палладий - 933.861516.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2788,7139 грн;

100 евро - 3483,6614 грн;

10 российских рублей - 4,9762 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.

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