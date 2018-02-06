Министр финансов США подтверждает подготовку санкций, связанных с "кремлевским списком"

Они будут связаны с опубликованным в конце января так называемым "кремлевским списком". Об этом во вторник, 6 февраля, заявил главы ведомства Стивен Мнучин, отвечая на вопрос члена Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс.

Он также подтвердил, что в закрытой версии доклада содержится более 210 имен бизнесменов и высокопоставленных российских лиц, которые фигурируют в открытой части.

При этом Мнучин считает ограничительные меры очень эффективным инструментом и намерен продолжать применять их.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов США в конце января опубликовало "кремлевский доклад", включив в него список из 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний.

Публикация " кремлевского доклада" - это реализация принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" .