Международные резервы в январе снизились на 2%

В началу февраля резервы составляли 18,443 миллиардов долларов. Такие предварительные данные во вторник, 6 февраля, обнародовал Национальный банк Украины на официальном веб-сайте.

При этом регулятор пояснил, что сокращение обусловлено платежами правительства на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в инвалюте на сумму 565,6 миллионов долларов, в том числе 468,5 миллионов долларов на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ.

НБУ в январе также проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний курса гривны, вызванных временными факторами. По итогам таких интервенций Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке на 266,8 миллионов гривен, из которых 169 миллионов гривен во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

В то же время формирование избыточного предложения валюты на межбанковском рынке в конце января позволило центробанку несколько восполнить международные резервы.

В целом за январь НБУ купил на межбанковском валютном рынке 250,9 миллионов долларов, в том числе 177 миллионов долларов посредством интервенций в форме запроса лучшего курса. Таким образом, чистая продажа иностранной валюты составила 15,9 миллионов долларов.

Вместе с тем на объем резервов, по данным НБУ, также повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму 205,9 миллионов долларов и другие операции на сумму 9,9 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре прошлого года международные финансовые резервы Украины выросли на 19 миллиардов долларов.

Это стало возможным благодаря рефинансированию фонда со стороны США, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации более одного млрд долларов по рыночному курсу.