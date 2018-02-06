Евро во вторник опустился ниже 35 гривен

Наличный доллар потерял 27 копеек. Таким образом, сегодня евро продается по 34,59 гривен, а доллар можно купить по 27,73 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90- 27,62, продажи 27,54-28,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,4431, продажи – 27,7281 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 33,60-34,40, продажи - 34,30-35,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,9359, продажи – 34,5873 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,800, продажи – 4,800-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,462, продажи 4,966 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 5 февраля 2018 года, наличный доллар потерял шесть копеек. Наличный евро понизился на девять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,00 гривен, а евро можно было купить по 35,00 гривен.