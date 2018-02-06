Экспорт украинских товаров в Индию составил 2 млрд долларов - ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Как отмечается, сегодня, 6 февраля, проходит шестое заседание Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.

В частности, на встерече поднимались вопросы торговых партнеров украинского государства. Так, одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе стала Индия.

"Этот рынок определен Экспортной стратегией Украины "рынком в фокусе" для нашего экспорта", – гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в прошлом году экспорт аграрных и пищевых украинских продуктов в европейские страны увеличился на 1,6 млрд долларов и составил 5,8 миллиарда долларов.