Украинский агроэкспорт в ЕС вырос почти на 40%

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева

По ее словам, внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукцией между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, что составил 8,1 млрд долларов. Таким образом, зона свободной торговли между Украиной и ЕС эффективно работает и дает свои результаты для украинского аграрного сектора.

Вместе с тем Трофимцева считает, что рост объемов экспорта в страны ЕС является признаком успешной переориентации большинства наших аграрных экспортеров на новые рынки после потери рынка РФ.

"Главными продуктами украинского агроэкспорта на рынок ЕС в 2017 году, были зерновые злаки - 1,7 миллиарда долларов, масло – 1,4 миллиарда долларов, семена масличных культур - 1,1 миллиарда долларов", - подчеркнула министр аграрной политики.

Также Трофимцева напопнила, что ТОП-5 торговых партнеров Украины в ЕС возглавляют Нидерланды с долей 18%, Испания - 14,3%, Польша - 13,2%, Италия - 12% и Германия - 10,5%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские аграрии обратились за помощью к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой о выделении дополнительных средств в 2018 году для АПК.