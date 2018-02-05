Украина выплатила МВФ 375 миллионов долларов

Уже во вторник в пользу фонда будет перечислено еще 87 миллионов долларов в качестве процентов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, уже завтра Украина оплатит в пользу МВФ более 450 миллионов долларов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что в 2018 году Украине предстоит выплатить по валютным долгам 7,4 миллиардов долларов. При этом регулятор не ожидает сокращения международных резервов.

Как сообщал УРА-Информ, а 2017 году Украина получила от МВФ только один транш на сумму один миллиард долларов, а выплатила – 1,3 миллиарда долларов.