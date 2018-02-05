00:30 05.02.2018 | Экономика | Новости
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Toyota намерена отозвать 180 тысяч машин в Китае

Японский концерн Toyota заявил о намерении отозвать 181,8 тысяч автомобилей в Китае из-за дефекта подушек безопасности.

Toyota намерена отозвать 180 тысяч машин в Китае

Как сообщает в воскресенье, 4 января, агентство "Синьхуа", ссылаясь на Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР, компания начнет отзыв машин с 10 февраля текущего года.

Речь идет о 73 тысячах автомобилей New Highlander и 98 тысячах автомобилей Levin, выпущенных в мае 2015 - феврале 2016 годов. Также будет отозвано более пяти тысяч гибридных моделей Levin, произведенных в октябре 2015 - феврале 2016 годов.

Кроме будут отозваны почти пять тысяч гибридных автомобилей Corolla, выпущенных в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года.

По данным ведомства существует вероятность некорректной работы датчика ускорения в подушках безопасности, что может привести к сбою их работы при аварии. В случае, если неполадка будет обнаружена, Toyota бесплатно заменит подушки безопасности на отзываемых автомобилях, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в начале января японский концерн также отозвал более 600 тысяч автомобилей в США из-за неисправности подушек безопасности производства фирмы Takata.

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