07:00 05.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на понедельник вновь ослабил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на 5 февраля установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на понедельник вновь ослабил гривну

100 долл - 2788,7139 грн;

100 евро - 3483,6614 грн;

10 российских рублей - 4,9762 грн.

При этом регулятор установил на 5 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1205.916573;

Серебро - 15.363104;

Платина - 893.005863;

Палладий - 931.559330.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2786,9462 грн;

100 евро - 3472,2563 грн;

10 российских рублей - 4,9536 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.

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