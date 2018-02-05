Нацбанк на понедельник вновь ослабил гривну

100 долл - 2788,7139 грн;

100 евро - 3483,6614 грн;

10 российских рублей - 4,9762 грн.

При этом регулятор установил на 5 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1205.916573;

Серебро - 15.363104;

Платина - 893.005863;

Палладий - 931.559330.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2786,9462 грн;

100 евро - 3472,2563 грн;

10 российских рублей - 4,9536 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.