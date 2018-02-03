07:00 03.02.2018 | Политика | Новости
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Антироссийские санкции могут нанести удар по американской экономике, - Минфин

Эксперты Министерства финансов США обеспокоены тем, что антироссийские санкции могут негативно отразиться на американском бизнесе. Об этом передает издание Bloomberg.

Антироссийские санкции могут нанести удар по американской экономике, - Минфин

Сообщается, что российская экономика хоть и находится под санкциями, однако имеет связи по всему миру и постоянно распространяет свои активы, а потому величина последствий из-за расширения санкций для суверенных долгов и деривативов являются неопределенной.

Существуют определенные риски, о которых должны знать американские компании и предприятия, отмечают в Минфине.

Несмотря на адресные санкции, остается нерешенным вопрос с их остальной частью, которая была наложена на Москву из-за оккупации Крыма.

В официальном докладе говорится, что дальнейшее продление санкций будет давить на банковский сектор, что может дестабилизировать американские финансовые рынки. В полном объеме санкционные ограничения заработают весной 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США опубликовали " кремлевский доклад" с именами 210 человек из окружения Путина.

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