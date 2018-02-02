10:44 02.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За год ВВП Украины выросло на 2,1 процента

Национальный банк Украины оценил рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году в 2,1 процента. Соответствующие сведения размещены на официальном сайте ведомства.

За год ВВП Украины выросло на 2,1 процента

Отмечается, что негативное влияние от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями, реальный ВВП в 2017 году оказался ниже, чем ожидалось в начале года.

НБУ поясняет это более быстрой переориентацией металлургических предприятий на новые источники поставок сырья на фоне роста внутреннего спроса.

Так, согласно отчету по оценкам Нацбанка, рост ВВП замедлился по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года до 1,5 процентов. Однако на квартал ранее он составлял 1,5 процента.

Финансовый регулятор отмечает, что наблюдалось увеличение объемов производства в перерабатывающей промышленности, в частности в машиностроении, химической и металлургическом производстве. Таким образом оно полностью компенсировало дальнейшее падение выпуска в добывающей промышленности и производстве электроэнергии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский президент Петр Порошенко уверен, что экономика страны в ближайшие годы войдет в 50-ку рейтинга Doing Business.

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