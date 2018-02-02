В НБУ уверены, что инфляция в этом году останется высокой, а тарифы и цены и топливо вырастут

Она достигнет уровня 8,9% по итогам года. Коммунальные услуги и топливо также будут дорожать.

Об этом сказано в "Инфляционном отчете" за январь, опубликованном Национальным банком Украины в пятницу, 2 февраля. Согласно документу, несмотря на усиление НБУ жесткости монетарной политики, инфляция в этом году будет оставаться высокой.

При этом основное давление прежде всего будетсвязано с ростом доходов населения и производственных затрат под влиянием повышения заработной платы, а также существенного роста пенсионных расходов. В результате, среди составляющих базовой инфляции больше всего, как и в 2017 году, ожидается рост стоимости рыночных услуг, - пояснили в НБУ.

Вместе с тем регулятор заверил, что инфляция сырых продовольственных товаров в текущем году существенно снизится до 4,6%, тогда как в 2017 года она составила с 23,5% .

Основным фактором такого замедления, по мнению регулятора, будет исчерпание действия шоков продовольственного предложения предыдущего года, в том числе связанных с потерей части урожая плодоовощной продукции из-за неблагоприятной погоды весной 2017 года. Мировые цены на мясо-молочную продукцию также будут сдерживать инфляцию сырых продовольственных товаров в Украину, поскольку на основных экспортных рынках уже наблюдается корректировка цен в сторону снижения, - пояснили в Нацбанке, добавив, что

в 2018 году там ожидают повышения административно регулируемых цен в размере 13,8%.

При этом основными факторами такого роста в Нацбанке называют увеличение стоимости импортируемых энергоресурсов, в частности природного газа, от которого зависят тарифы на газ, централизованное отопление и горячую воду для населения, а также продолжение роста расходов организаций, предоставляющих услуги ЖКХ, из-за повышения заработных плат персонала.

По данным регулятора в этом году также вырастут на 10,8% цены на топливо. Прежде всего это произойдет в связи с изменениями мировых цен на нефть.

При этом в Нацбанке прогнозируют, что в 2019-2020 годах инфляция будет замедляться и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года и составит 5,8% на конец 2019 года. В 2020 году инфляция замедлится до 5%, что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона (5% ± 1 п. П.).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 января 2018 года, по решению Национального банка Украины, учетная ставка выросла до 16% .

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.