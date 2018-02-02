В Якутии нашли два редких алмаза

Камни было добыты на трубке Юбилейная Айхальского горно-обогатительного комбината. Как сообщается на сайте компании в пятницу, 2 февраля, это крупные алмазы ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата.

Первый алмаз массой 97,92 карата – прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов в промежуточной и приповерхностной зонах. Он имеет размеры 26 х 17 х 21 миллиметров.

Второй алмаз массой 85,62 карата – также прозрачный, с желтоватым оттенком. Это изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями. Его размеры - 27,89 х 27,20 х 27,14 миллиметров, - рассказали в компании

Напомним, трубка Юбилейная была открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом.

Как сообщал УРА-Информ, на Урале нашли изумруд массой 1,6 кг. Камень предварительно оценили в четыре миллиона рублей.