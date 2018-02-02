Украинский бюджет пополнился 66 млрд грн

Опубликованные данные на сайте ведомства свидетельствуют о доходах в размере импортированных Украиной товаров - 114 процентов (+2,5 млрд грн), налога и сбора на доходы физических лиц - 106 процентов (+ 0,4 млрд грн), ввозной пошлины - 126 процентов (+ 0,4 млрд грн), налога на прибыль предприятий - 156 процентов (+0,5 млрд грн), акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины - 135,0% (+0,4 млрд грн), включая и подакцизные товары.

Из общей суммы в 66 млрд гривен - 15 млрд гривен поступило в региональные бюджеты. С налога на добавленную стоимость Украины смогла пополнить свой бюджет на 12 млрд гривен, а поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 15 млрд, что продемонстрировало позитивное сальдо доходов страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Министерстве финансов Украины поведали о деталях реформирование Государственной фискальной службы.