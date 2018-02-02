Украина в январе сократила транзит газа почти на треть

Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

По информации ведомства, в этом же месяце транзит газа через Украину в Европу составил 5 млрд 689,4 млн куб. м, в Молдову — 366,1 млн куб. м. Поэтому, первый месяц 2018 года продемонстрировал наиболее низкий показатель транзита через Украину за последние семь лет.

"Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову — 2 млрд 707,9 млн куб. м.", - сказано в сообщении.

При этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Поскольку, затягивание с привлечением международного партнера повлечет за собой потерю транзита российского газа по территории страны.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что в 2018 году цены на тарифы за газ для населения не вырастут.