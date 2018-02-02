Украина в этом году должна вернуть 44 миллиарда гривен по долгам МВФ

Кроме этого, необходимо погасить перед МБРР - 8,3 миллиардов гривен и перед ЕБРР - 3,8 миллиардов гривен. Об этом говорится в Программе управления государственным долгом.

Согласно документу, в этом году платежи по погашению государственного долга запланированы в объеме 175,725 миллиардов гривен, из которых 114,024 миллиардов гривен или 64,9% составляют платежи по внутреннему долгу, а 61,701 миллиадов гривен или 35,1% - платежи по внешним долгам.

Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2018 год прогнозируется в сумме 130,2 миллиардов гривен, из которых 79,34 миллиардрв гривен или 60,9% - платежи по внутреннему долгу, 50,860 миллиардов гривен или 39,1% - платежи по внешним долгам.

В том числе по реструктуризированным еврооблигациям 2015 года Украина должна выплатить 27,31 миллиардов гривен, по еврооблигациям 2017 года - 6,66 миллиардрв гривен, по кредитам МВФ и МБРР – соответственно 5,2 миллиардов гривен и 3,11 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Украины планирует разместить долговые инструменты почти на 232 миллиардов гривен, в том числе на внешних рынках - на 108,2 миллиардов гривен, или 46,6%. Об этом говорится в утвержденной Программе управления госдолгом на 2018 год.