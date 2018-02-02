Украина хочет одолжить у Китая 7 млрд долларов на мосты

Правительство Украины рассматривает возможность получить в Китая кредит на 7 млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.
По информации ведомства, переговоры по привлечению указанных средств запланированы на 1 квартал 2018 года. Также сообщается, что средства пойдут на стройку автобана и ветки метрополитена в Киеве, а также для ремонта взлетной полосы в аэропорту Борисполь.
Среди инфраструктурных проектов, которые планируют профинансировать за счет указанного кредита - строительство новой бетонной дороги "Кременчуг - Одесса - Николаев", проекта строительства метро в микрорайон Троещина (Киев), а также реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Борисполь".
Вообщем-то, за счет указанного кредита планируется профинансировать не только инфраструктурные проекты, но и проекты в других отраслях.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",