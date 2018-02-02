Украина хочет одолжить у Китая 7 млрд долларов на мосты

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

По информации ведомства, переговоры по привлечению указанных средств запланированы на 1 квартал 2018 года. Также сообщается, что средства пойдут на стройку автобана и ветки метрополитена в Киеве, а также для ремонта взлетной полосы в аэропорту Борисполь.

Среди инфраструктурных проектов, которые планируют профинансировать за счет указанного кредита - строительство новой бетонной дороги "Кременчуг - Одесса - Николаев", проекта строительства метро в микрорайон Троещина (Киев), а также реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Борисполь".

Вообщем-то, за счет указанного кредита планируется профинансировать не только инфраструктурные проекты, но и проекты в других отраслях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",