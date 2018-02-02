Стали известны крупнейшие импортеры украинского зерна

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что такие изменение случилось из-за того, что Индия начала рассчитывать на собственный урожай зерна.

Полноценной заменой индийского рынка стала Индонезия. Хотя по информации издания, потеря индийского рынка — не единственная проблема украинских экспортеров пшеницы.

Второе место среди крупнейших импортеров в мире заняла Индонезия, которая за последний сезон купила у Украины 1,8 млн тонн пшеницы. По сравнению с предыдущим сезоном объем импорта вырос на 11%, благодаря чему Индонезия стала крупнейшим покупателем зерновых из Украины. На эту страну сейчас приходится 16% экспорта украинского зерна.

Индия покупает только 4% от общего экспорта зерна из Украины, хотя в прошлом сезоне этот показатель составлял 17%. В то же время поставки зерна в Филиппины стали самыми крупными за почти 10 лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано заявил, что экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8 процентов, а импорт — на 23,5 процента.