Россия перевела в свою собственность Морской завод в Севастополе

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу, 2 февраля, на сайте правительства Российской Федерации. В сообщении, в частности, сказано, что для повышения загрузки и развития организаций Крымского федерального округа правительство России подписало распоряжение, согласно которому ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" переходит из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России.

При этом в российском правительстве уверены, что смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.

Завод будет выполняет работы и оказывать услуги для обеспечения обороноспособности России, в том числе ремонт кораблей и судов ВМФ, а также гражданской морской техники. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, - говорится в постановлении.

Напомним, в 2015 году после незаконной аннексии полуострова Крым предприятие было "национализировано российскими властями в пользу Севастополя"

Как сообщал УРА-Информ, вилла бывшего президента Украины Виктора Януковича на мысе Айя в Крыму перешла в собственность компании "Берег". Ее связывают со структурами Геннадия Тимченко, Николая Шамалова, Сергея Руднова и Сергея Ролдугина - друзьями российского президента Владимира Путина. Как пишет Lb.ua, бывшая база отдыха на мысе Айя была приватизирована семьей Януковичей в 2007 году одновременно с "Межигорьем". После этого там был возведен забор, вырубались реликтовые деревья и началось строительство.