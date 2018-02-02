Минфин в этом году планирует одолжить более 230 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины планирует разместить долговые инструменты почти на 232 миллиардов гривен, в том числе на внешних рынках - на 108,2 миллиардов гривен, или 46,6%. Об этом говорится в утвержденной Программе управления госдолгом на 2018 год.

Таким образом, по прогнозным расчетам, наибольший удельный вес будут иметь долгосрочные инструменты - 55,1%, среднесрочные инструменты будут составлять 31,9%, краткосрочные инструменты - 12,9%, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за 2017 год государственный долг Украины увеличился на 11% и превысил отметку в два триллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Таким образом, долг государства за прошлый год вырос и составляет 2,142 триллионов гривен. По сравнению с 2016-м годом государственный долг Украины вырос на 211,87 миллиардов гривен.