Минфин утвердил Программу управления госдолгом на 2018 год

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что такой документ сначала разрабатывается, а уже потом утверждается и публикуется Минфином ежегодно. В частности, в месячный срок после начала соответствующего бюджетного периода.

В Минфине также поведали о том, на что направлены инструменты для финансирования государственного бюджета в течение года:

- осуществление контроля за рисками, связанными с управлением государственным долгом;

- определение планируемой и суммы долговых инструментов, с помощью которых планируется финансирование Государственного бюджета Украины в 2018 году.

Программой предусматривается планирование расходов госбюджета по погашению и обслуживанию государственного долга в соответствии с:

- графиком платежей по уже существующим государственным долгам на момент составления проекта государственного бюджета на 2018 год;

- плановыми объемами заимствований на 2018 год на финансирование государственного бюджета;

- прогнозными процентными ставками и курсами валют;

- прогнозом объемов расходов на управление государственным долгом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в специальный фонд в этом году предполагается привлечь средства от международных финансовых организаций на сумму 17 миллиардов гривен.