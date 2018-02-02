13:12 02.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин утвердил Программу управления госдолгом на 2018 год

Представители Министерства финансов Украины ратифицировали программу управления государственным долгом на 2018 год. 

Минфин утвердил Программу управления госдолгом на 2018 год

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что такой документ сначала разрабатывается, а уже потом утверждается и публикуется Минфином ежегодно. В частности, в месячный срок после начала соответствующего бюджетного периода.

В Минфине также поведали о том, на что направлены инструменты для финансирования государственного бюджета в течение года:

- осуществление контроля за рисками, связанными с управлением государственным долгом;

- определение планируемой и суммы долговых инструментов, с помощью которых планируется финансирование Государственного бюджета Украины в 2018 году.

Программой предусматривается планирование расходов госбюджета по погашению и обслуживанию государственного долга в соответствии с:

- графиком платежей по уже существующим государственным долгам на момент составления проекта государственного бюджета на 2018 год;

- плановыми объемами заимствований на 2018 год на финансирование государственного бюджета;

- прогнозными процентными ставками и курсами валют;

- прогнозом объемов расходов на управление государственным долгом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в специальный фонд в этом году предполагается привлечь средства от международных финансовых организаций на сумму 17 миллиардов гривен.

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