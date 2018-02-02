Доллар в столичных обменниках немного упал

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,06 гривен, а евро можно купить по 35,09 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,10- 27,97, продажи 27,96-28,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,7632 , продажи - 28,0594 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 33,85-34,85, продажи - 34,80-35,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,4245, продажи - 35,0904 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,900, продажи - 4,900-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,531, продажи 5,054 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 1 февраля 2018 года, наличный доллар набрал семь копеек. Наличный евро повысился на копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,07 гривен, а евро можно было купить по 34,99 гривен.