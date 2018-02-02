18:32 02.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100185621:labazovych

Биткоин сегодня потерял более 60 млрд долларов капитализации

В пятницу, 2 февраля, рынок криптовалют потерял, по меньшей мере, 60 млрд долларов капитализации. Соответствующие сведения были опубликованы на агрегаторе Coinmarketcap.

Биткоин сегодня потерял более 60 млрд долларов капитализации

Таким образом, по состоянию на 16:00 (по киевскому времени) общая капитализация рынка криптовалют составляла около 410 млрд долларов, потеряв за сутки 60 млрд.

В данных агрегатора также сообщается, что еще вчера, 1 февраля, доля биткоина (Bitcoin) в общей капитализации рынка криптовалют в январе 2018 года опустилась до 32,6%, что является рекордно низким уровнем за время существования биткоина. Как известно, на сегодняшний день биткоин занимает 33% рынка. При этом сама капитализация криптовалюты биткоин составляет 160 млрд долларов, а капитализация всего криптовалютного рынка - 480 млрд. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", почти все популярные криптовалюты также ушли в красную зону. Так, Ripple потерял 2,75% и торгуется на уровне 1,11 долларов, курс Bitcoin Cash снизился на 5,17% и за монету теперь дают 1423 долларов. 

Поделиться
Читайте также:
 
Собчак намерена посетить оккупированный Крым - ВИДЕО Актера Джима Керри не будут судить из-за смерти его бывшей подруги Катрионы Уайт В "Радикальной партии" не признают Л/ДНР террористами Сегодня третья годовщина со дня смерти Кузьмы "Скрябина" - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив