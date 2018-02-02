Биткоин сегодня потерял более 60 млрд долларов капитализации

Таким образом, по состоянию на 16:00 (по киевскому времени) общая капитализация рынка криптовалют составляла около 410 млрд долларов, потеряв за сутки 60 млрд.

В данных агрегатора также сообщается, что еще вчера, 1 февраля, доля биткоина (Bitcoin) в общей капитализации рынка криптовалют в январе 2018 года опустилась до 32,6%, что является рекордно низким уровнем за время существования биткоина. Как известно, на сегодняшний день биткоин занимает 33% рынка. При этом сама капитализация криптовалюты биткоин составляет 160 млрд долларов, а капитализация всего криптовалютного рынка - 480 млрд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", почти все популярные криптовалюты также ушли в красную зону. Так, Ripple потерял 2,75% и торгуется на уровне 1,11 долларов, курс Bitcoin Cash снизился на 5,17% и за монету теперь дают 1423 долларов.