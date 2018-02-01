20:55 01.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МВФ пока не знает, когда миссии приедет в Украину

Международный валютный фонд на данный момент не имеет временных ориентиров прибытия миссии в Украину.

В МВФ пока не знает, когда миссии приедет в Украину

Точной даты пока Фонд пока назвать не может. Об этом в четверг, 1 февраля, во время брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей.

Он заверил, что у него отсутствуют какие-либо сведения относительно прибытия миссии. Соответствующее время еще не было определено, - пояснил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко после встречи с Кристин Лагард заявил, что очередной транш от Международного валютного фонда Украина ожидает к апрелю. Сумма, которую должна получить страны составит 17,5 миллиардов долларов. Украина выполнила 80% своих обязательств перед Фондом, - заверил он.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня во время конференции глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что Фонд настаивает на принятии закона об Антикоррупционном суде и выполнении обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню являются основным условиями для выделения пятого транша в рамках кредитной программы.

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