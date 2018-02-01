В 2017 году Украина нарастила импорт из РФ на 40 процентов

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что импорт из РФ в Украину растет рекордными темпами. Значительный рост импорта из РФ поднялся за счет угля, нефтепродуктов и удобрений.

Что касается экспорта товаров, то наиболее существенно в 2017 году возросли поставки украинской продукции в страны ЕС – на 32 процента.

Как следствие, страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины, и их доля в общем экспорте товаров возросла до 35,4%. В то же время, сообщается, что несмотря на рост экспорта в Россию его доля в общем объеме экспорта украинских товаров сократилась до 8,5%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано заявил, что экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8 процентов, а импорт — на 23,5 процента.