01:00 01.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2017 году Украина нарастила импорт из РФ на 40 процентов

Украина в 2017 году нарастила импорт товаров из ЕС на 23 процента, а импорт из России — на 40 процентов по сравнению с годом ранее.

В 2017 году Украина нарастила импорт из РФ на 40 процентов

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что импорт из РФ в Украину растет рекордными темпами. Значительный рост импорта из РФ поднялся за счет угля, нефтепродуктов и удобрений.

Что касается экспорта товаров, то наиболее существенно в 2017 году возросли поставки украинской продукции в страны ЕС – на 32 процента.

Как следствие, страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины, и их доля в общем экспорте товаров возросла до 35,4%. В то же время, сообщается, что несмотря на рост экспорта в Россию его доля в общем объеме экспорта украинских товаров сократилась до 8,5%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано заявил, что экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8 процентов, а импорт — на 23,5 процента.

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