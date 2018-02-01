Украина в 2017 году нарастила импорт газа из ЕС на 27% - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что в прошлом году частные трейдеры и потребители газа импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году - 5,4 против 2,9 млрд куб. м.

В свою очередь количество европейских поставщиков, у которых "Нафтогаз" закупал природный газ в 2017 году, составило 13 компаний. При этом как в 2016 году насчитывалось 15 компаний. Также известно, что в 2017 году ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого газа.

Кстати, в 2016 году "Нафтогаз" также импортировал с европейского рынка 8,7 млрд куб. м газа, что на 6% (на 0,5 млрд куб. м) больше, чем годом ранее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", город Славутич Киевской области сегодня, 30 января 2018 года, отключили от газоснабжения из-за многочисленных долгов.