Санкции против России останутся до тех пор, пока будут оставаться причины их введения - Германия

Они будут останутся до тех пор, пока будут оставаться причины их введения. Об этом в среду, 31 января, заявила на правительственном брифинге представитель Кабинета министров Германии Ульрике Деммер.

По его словам, санкции не являются самоцелью, они являются реакцией, с одной стороны, на незаконную аннексию полуострова Крым, который принадлежит Украине, с другой стороны, дестабилизацию Россией востока Украины сепаратистскими силами, которые поддерживаются Москвой.

Поэтому, введенные Европейским собзом санкционные меры будут оставаться до тех пор, пока остаются причины, по которым они были введены, - сказала Деммер.

Вместе с тем отвечая на опрос будет ли канцлер Ангела Меркель обсуждать тему санкций с несколькими премьер-министрами федеральных земель на плановой встрече, он ответил, что не знает, о чем будет разговор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США заявили, что Россия, после вступления в силу закона "О противодействии противникам США посредством санкций", потеряла миллиарды долларов на несостоявшихся оборонных сделках. На сегодняшний день Государственный департамент Соединенных Штатов Америки проинформировал Конгресс о том, что этот закон и его выполнение действует. С момента его вступления в силу, по нашим подсчетам, иностранные правительства отказались от запланированных или уже объявленных закупок на несколько миллиардов долларов.