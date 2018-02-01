13:20 01.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100185516:labazovych

МВФ настаивает на повышении цен на газ и создании антикоррупционного суда

Международный валютный фонд настаивает, что принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню являются основным условиями для выделения пятого транша в рамках кредитной программы.

МВФ настаивает на повышении цен на газ и создании антикоррупционного суда

Об этом сегодня во время конференции заявил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, целью внедрения рыночных цен на газовом рынке является избежать искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности. 

Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Также глава представительства отметил, что международные резервы Украины выросли на 6,5 млрд долларов – до 19 млрд долларов, однако необходимо наращивать их и далее – до 30 млрд долларов, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд не предлагает стране новых форматов сотрудничества.

Поделиться
Читайте также:
 
Костюк вышла в полуфинал турнира в Берни В Британии министр подал в отставку из-за опоздания в Палату лордов - ВИДЕО Полиция Никополя открыла дело по факту покушения на убийство депутата - ВИДЕО Фьюри лишили последнего чемпионского пояса - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив