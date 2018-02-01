МВФ настаивает на повышении цен на газ и создании антикоррупционного суда

Об этом сегодня во время конференции заявил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, целью внедрения рыночных цен на газовом рынке является избежать искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности.

Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Также глава представительства отметил, что международные резервы Украины выросли на 6,5 млрд долларов – до 19 млрд долларов, однако необходимо наращивать их и далее – до 30 млрд долларов, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд не предлагает стране новых форматов сотрудничества.