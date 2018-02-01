11:36 01.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Курс биткоина упал ниже 10 тыс долларов - ФОТО

Во вторник, первого февраля 2018 года, биткоин продолжает демонстрировать негативную ценовую динамику и уже в течение ближайших нескольких часов может рухнуть ниже шоковой отметки в 10 000 долларов.

Курс биткоина упал ниже 10 тыс долларов - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Как отмечается, по состоянию на 11:26 утра в феврале месяце биткоин торгуется на отметке 9952 долларов.

Согласно недавно полученным сведениям, почти все популярные криптовалюты также ушли в красную зону. В частности, Ripple потерял 2,75% и торгуется на уровне 1,11 долларов.

При этом курс Bitcoin Cash снизился на 5,17% и за монету теперь дают 1423 долларов. Сообщается, что только стоимость на Ethereum подросла на 1,48% до 1114 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 500 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится около 33,5% всего рынка.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", самая популярная в мире криптовалюта биткоин падает в цене. Так, биткоин подешевел на 1,79 процента, до 11 138 долларов.

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