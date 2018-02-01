Госбюджет в январе выполнен с профицитом 1,5 миллиардов гривен

Это на 1,5 миллиарда гривен или на 2,8% превышает плановые показатели. Таки данные в четверг, 1 февраля, опубликовала Государственная казначейская служба Украины.

По данным ведомства, по сравнению с январем прошлого года доходы сократились на 4,389 миллиардов гривен или 7,4%.

В целом налоговые поступления к январю-2017 сократились на 1,867 миллиардов гривен или 5% и составили до 34,988 миллиардов гривен, тогда как таможенные выросли на 6,887 миллиардов гривен или 37,8% в сравнении с прошлогодними показателями за этот период, в то время как относительно временного плана таможенные платежи выросли на 3,307 миллиардов гривен или 15%.

Как уточняет Госказначейство, по итогам января этого года в счет возмещения налога на добавленную стоимость было выплачено 12,005 миллионов гривен, что в 2,3 раза меньше показателей за январь-2017 года, когда сумма возмещения НДС составила 27,9 миллионов гривен.

Госказначество также сообщило об увеличении доходов местных бюджетов в первом месяце этого года на 3,07 миллиардов гривен или 24,3% до 15,704 миллиардов гривен. При этом указанная сумма на 6,8% меньше ожидаемых показателей.

В то же время поступления единого социального взноса в январе текущего года увеличились к январю прошлого года на 4,088 миллиардов гривен или 37% до 15,17 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, доходы государственного бюджета Украины в 2017 году составили 793,564 миллиардов гривен. Это на 221,6 миллионов гривен, или 0,02% больше чем показатели временного плана. Такие данные в среду, 3 января, опубликовала Государственная казначейская служба Украины.