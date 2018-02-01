Доллар в обменниках в четверг немного поднялся

Наличный евро повысился на копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,07 гривен, а евро можно купить по 34,99 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,10- 27,92, продажи 27,95-29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,7374, продажи - 28,0716 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 33,70-34,75, продажи - 34,65-35,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,2866, продажи – 34,9938 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,900, продажи – 4,900-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,577, продажи 5,039 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 31 января 2018 года, наличный доллар потерял 20 копеек. Наличный евро упал на шесть копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 28,00 гривен, в евро можно было купить по 34,98 гривен.