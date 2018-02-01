Беларусь подняла тарифы на транзит российской нефти

Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь вступило в силу сегодняшнего дня. Согласно документу, ранее действовавшие тарифы на услуги "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке нефти проиндексированы на 6,7%.

Напомним, Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщал УРА-Информ, с 11 октября 2017 года цена транзита российской нефти через Беларусь повышена в 1,5 раза. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии опубликовано в воскресенье, 2 октября, на национальном портале правовой информации. Согласно документу, новые тарифы вступят в силу через десять дней после официального опубликования.