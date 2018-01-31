Украина в 2017 году собрала 61,3 миллиона тонн зерновых

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации ведомства, в целом Украина в прошлом году намолотила 26,1 млн тонн пшеницы при урожайности 41,1 ц/га, 24,1 млн тонн кукурузы (54,4 ц/га), 8,3 млн тонн ячменя (33,1 ц/га), 506,8 тыс. тонн ржи (29,7 ц/га), 471 тыс. тонн овса (23,9 ц/га), 180 тыс. тонн гречки (9,8 ц/га), 1,1 млн тонн гороха (26,5 ц/га), 63,9 тыс. тонн риса (50,5 ц/га).

Средняя урожайность зерновых составила 42,3 ц/га.

При этом урожай зерновых и зернобобовых культур был собран с площади 14,6 млн га

Также согласно информации Государственной службы статистики Украины, урожай сахарной свеклы составил 14,5 млн тонн при урожайности 465,5 ц/га, подсолнечника –12,2 млн тонн (20,1 ц/га), сои –3,9 млн тонн (19,7 ц/га), картофеля – 22,2 млн тонн (167,8 ц/га), овощей – 9,3 млн тонн (207,8 ц/га).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экстремально теплая погода в Украине никак не угрожает плодовитости весеннего урожайного сезона.