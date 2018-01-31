23:47 31.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина получит от Италии гуманитарную помощь на два миллиона евро, - Альфано

Италия намерена выделить финансирование, которое будет направлено на преодоление проблем и рисков, связанных с ситуацией, которая сложилась в результате военных действий на Донбассе.

Украина получит от Италии гуманитарную помощь на два миллиона евро, - Альфано

Средства будут направлены на проекты ряда международных организаций, а именно Международному комитету Красного креста, ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной организации. Об этом в Мариуполе в среду, 31 января. сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

По его словам, правительство Италии направит два миллиона евро на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от вооруженного конфликта на Донбассе.

При этом полмиллиона евро планируют потратить на продовольственное обеспечение и предметы первой необходимости. Еще полмиллиона получит фонд ЮНИСЕФ, а остальные организации, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Анджелино Альфано сегодня заявил, что эффективность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей необходимо усилить.

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