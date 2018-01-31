Приток иностранных инвестиций в экономику Украины превысил 2 млрд долларов

За прошлый год чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил около 2,3 млрд долларов. Таким образом, чистые поступления увеличились в 2017 году на 26% или до 1,8 млрд долларов.
Об этом сообщает официальный сайт Национального банка.
Как отмечается, в 2017 году также продолжался рост денежных переводов на фоне усиления миграционных процессов и укрепления валют стран Восточной Европы. Увеличение предоставления IT-услуг обусловило рост переводов из США.
В результате рост денежных переводов компенсировали большие, чем в 2016 году, выплаты по дивидендам. Эти выплаты, в свою очередь, выросли за счет разрешения на репатриацию дивидендов, начисленных за 2016 год.
Кроме этого, успешное завершение третьего пересмотра программы EFF с МВФ позволило правительству получить очередной транш кредита макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 0,3 млрд долларов.
Также, по оценке НБУ, с начала года наблюдается тенденци к получению в апреле очередного транша от МВФ международные резервы увеличились на 21% до 18,8 млрд долларов, что обеспечивает 3,6 месяца импорта по состоянию на конец 2017 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", закон о приватизации откроет упрощенный путь для инвестиций в Украину.