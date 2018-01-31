Общий госдолг Украины превысил 2 трлн гривен

Таким образом, долг государства за прошлый год вырос и составляет 2,142 трлн гривен. В свою очередь по сравнению с 2016-м годом государственный долг Украины вырос на 211,87 млрд гривен.

В пресс-службе Минфина также отметили, что в долларовом эквиваленте сумма долга составила 76,31 млрд долларов. Как известно, это на 7,5%, или на 5,33 мррд долларов больше, чем в прошлом году. В 2016-м сумма государственного долга составила 1,834 трлн гривен, из которых внутренний госдолг составляет 753,4 млрд гривен, а внешний – 1,080 трлн гривен.

На сегодняшний день гарантированный государством долг за 2017 год достиг отметки 307,96 млрд гривен. В частности, из них 13,28 млрд гривен составляет внутренний долг Украины и 294,69 млрд гривен – внешний.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что в 2018 году размер государственного долга Украины составит 72,3% ВВП.