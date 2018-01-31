Наличный доллар в среду понизился до 28,00 гривны

Наличный евро упал на шесть копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 28,00 гривен, в евро можно купить по 34,98 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,10- 27,90, продажи 27,85-28,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6717, продажи - 27,9994 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 33,70-34,60, продажи - 34,65-35,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,2368, продажи – 34,9807 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,860, продажи – 4,900-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,558, продажи 5,046 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 30 января 2018 года, наличный доллар потерял 20 копеек. Наличный евро понизился на 45 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,20 гривен, а евро можно было купить по 35,04 гривен.