14:37 31.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Италия нарастила импорт товаров из Украины

Министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано заявил, что экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8 процентов, а импорт — на 23,5 процента.

Италия нарастила импорт товаров из Украины

По словам дипломата Италии, такой коэффициент означает, что произошел рывок вперед в деловом обмене между странами и такое сотрудничество нужно углублять.

Странам нужно преодолеть старое видение внешней политики, в том числе имеется в виду развитие экономической дипломатии.

Министр также подчеркнул, что итальянские предприниматели имеют большую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной. Реформы, которые проводятся в Украине, каждый раз увеличивают ее интегрированность в Европу. Он призывает итальянские предприятия инвестировать в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ряд украинских сетей АЗС возобновили импорт бензина марки А-95 из Польши. По информации издания, импорт компании наладили с польского НПЗ в Полоцке.

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