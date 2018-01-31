Италия нарастила импорт товаров из Украины

По словам дипломата Италии, такой коэффициент означает, что произошел рывок вперед в деловом обмене между странами и такое сотрудничество нужно углублять.

Странам нужно преодолеть старое видение внешней политики, в том числе имеется в виду развитие экономической дипломатии.

Министр также подчеркнул, что итальянские предприниматели имеют большую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной. Реформы, которые проводятся в Украине, каждый раз увеличивают ее интегрированность в Европу. Он призывает итальянские предприятия инвестировать в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ряд украинских сетей АЗС возобновили импорт бензина марки А-95 из Польши. По информации издания, импорт компании наладили с польского НПЗ в Полоцке.