12:16 31.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман уверен, что учетную ставку надо снизить

Национальный банк Украины должен снизит учетную ставку.

Гройсман уверен, что учетную ставку надо снизить

Это позволит сделать кредиты более доступными. Такое мнение высказал в среду, 31 января, во время заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман.

Вместе с тем глава правительства не назвал конкретных сроков снижения ставки, отметив, что необходимо провести по этому поводу дискуссию с руководством НБУ.

Он также отметил, что для ускорения экономического роста в Украине нужно уже в этом году принять 35 законопроектов.

Речь идет о законах, которые нам очень необходимы для создания условий ускоренного экономического роста. И очень важно, чтобы этот рост не был каким-то волнообразным, а чтобы мы максимально удерживали тренд такого быстрого роста, - пояснил Гройсман, добавив, что законы являются одним из элементов правительственной политики, что позволит повысить экономический рост.

По словам премьер-министра, в этом году запланирован рост ВВП на уровне более 3%. Однако, отметил он, для быстрых изменений не достаточно.

Надо создать условия, чтобы мы могли выйти в 2018 году на больший рост. Мы ставим цель - устойчивый экономический рост в Украине должен быть не менее 5-7%, - подчеркнул глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.

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